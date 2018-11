Champions League, Gruppo F: sfida a distanza tra il City e l'Hoffenheim

© foto di Imago/Image Sport

Dopo le gare di ieri sera, torna la Champions League con il quarto turno della fase a gironi che può emettere altri verdetti significativi. Nel Gruppo F, il programma propone la sfida tra il City di Guardiola e lo Shakhtar Donetsk (rispettivamente prima e seconda in classifica) e quella tra Lione e Hoffenheim. Ed è proprio quella tra inglesi e tedeschi la sfida a distanza più interessante: il City si qualifica matematicamente se vince e l'Hoffenheim perde. La squadra di Julian Nagelsmann - settima in Bundesliga - non potrà arrivare tra le prime due se perde e il City vince.

IL PROGRAMMA

21.00 Manchester City-Shakhtar Donetsk

21.00 Lione-Hoffenheim