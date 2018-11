Champions League, Gruppo G: la Roma è artefice del proprio destino

© foto di Federico Gaetano

Dopo le gare di ieri sera, torna la Champions League con il quarto turno della fase a gironi che può emettere altri verdetti significativi. Nel Gruppo G la Roma è artefice del proprio destino: in testa alla classifica assieme al Real Madrid (a 6 punti), la sfida di Mosca contro il CSKA può valere molto in termini di qualificazione alla fase successiva. In caso di vittoria, infatti, la Roma - oltre ad allontanare i russi in classifica - condannerebbe inevitabilmente anche il Viktoria Plzen. La squadra allenata da Pavel Vrba, infatti, non potrà arrivare tra le prime due se perde e la Roma vince.

IL PROGRAMMA

18.55 CSKA Mosca-Roma

21.00 Viktoria Plzen-Real Madrid