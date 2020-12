Champions League, Gruppo H: cinquina PSG al Basaksehir, sarà testa di serie al sorteggio

Il Paris Saint-Germain chiude con una manita il suo girone di Champions League. Finisce 5-1 contro il Basaksehir grazie a una tripletta di Neymar e una doppietta di Mbappé. Di Mehmet Topal il gol della bandiera per i turchi, che lasciano così ogni competizione europea. PSG che vince il suo girone per il quarto anno consecutivo e si presenterà al sorteggio di Nyon del 14 dicembre come testa di serie. A fargli compagnia il Lipsia, che chiude a pari punti ma è in svantaggio negli scontri diretti nei confronti dei parigini. Retrocede in Europa League il Manchester United.

Questo il quadro dell'ultima giornata:

Lipsia-Manchester United 3-2 - 2' Angelino, 13' Haidara, 69' Kluivert, 80' rig. Fernandes (M), 82' Pogba (M)

PSG-Basaksehir 5-1 - 20' Neymar Jr, 37' Neymar Jr, 42' Mbappé, 50' Neymar Jr, 57' Topal (B), 62' Mbappé

La classifica finale del Gruppo H:

Paris Saint-Germain 12

Lipsia 12

Manchester United 9

Basaksehir 3