Champions League, Gruppo H: ecco come si qualifica la Juve di Allegri

Dopo le gare di ieri sera, torna la Champions League con il quarto turno della fase a gironi che può emettere altri verdetti significativi. Nel Gruppo H, la Juventus ha la possibilità contro il Manchester United (a Torino) di centrare la matematica qualificazione alla fase successiva: i bianconeri, a punteggio pieno con tre vittorie su tre, passano il turno se non perdono e arrivano matematicamente primi con una vittoria. Ultima spiaggia, invece, per Valencia e Young Boys che al Mestalla si contendono 3 punti fondamentali per provare a raggiungere i Red Devils di Mourinho in zona "qualificazione".

IL PROGRAMMA

18.55 Valencia-Young Boys

21.00 Juventus-Manchester United