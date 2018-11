Champions League, gruppo H: Juve attenta, il Valencia deve vincere

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Basterà un pareggio alla Juventus per staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Con un pari però i bianconeri potrebbero ritrovarsi al secondo posto in virtù degli scontri diretti con il Manchester United che premiano la squadra di Mourinho grazie ai gol in trasferta. Per la squadra inglese la priorità è comunque passare il turno: deve vincere contro lo Young Boys e sperare che il Valencia non vinca a Torino.

Ultima spiaggia per il Valencia, che deve vincere e poi giocarsi tutto al Mestalla tra due settimane contro i red devils.

Il programma

21.00 - Juventus-Valencia

21.00 - Manchester United-Young Boys

Gruppo H, la classifica - Juventus 9; Manchester United 7; Valencia 5; Young Boys 1.

L'ultimo turno

Valencia-Manchester United

Young Boys-Juventus