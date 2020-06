Champions League, final eight a Lisbona? I club di Tercera Division protestano

Dopo Germania e Spagna, il calcio è ripartito anche in Italia e la prossima settimana il pallone tornerà a rotolare anche in Inghilterra. Ad agosto, poi, sarà la volta di scendere in campo per la Champions League, con l'ipotesi di una final eight a Lisbona (dopo gli ottavi di finale che restano) che prende sempre più corpo. Questa soluzione, però, non trova d'accordo tutti d'accordo nel paese lusitano. Un gruppo di sei club della Tercera Division portoghese si è scagliato contro la Federcalcio e vede come irresponsabile e incomprensibile l'idea.

La protesta. "Andremo sempre contro coloro che affondano il calcio portoghese, i suoi errori dal punto di vista amministrativo e le cattive decisioni della Federazione. Due settimane fa non era possibile giocare sei partite per i nostri playoff, ora per la Champions League invece sì", ha spiegato il presidente del SAD Algarve Luis Torres a O Jogo. Anche Fafe, Lourosa, Praiense, Benfica e Castelo Branco, Olhanense e Real sono gli altri club che si sono schierati contro la Federazione in questa battaglia. Alla base, dunque, c'è la decisione di sospendere i playoff promozione a causa dell'emergenza-Coronavirus.