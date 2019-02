Champions League, i finali: reti bianche sia a Liverpool che a Lione

© foto di J.M.Colomo

Lo spettacolo della Champions League non è mancato neanche neanche stasera, i gol sì: reti bianche sia tra Liverpool e Bayern Monaco, che nella sfida tra Olympique Lione e Barcellona: ottima figura da parte dei francesi, che al ritorno potranno giocare su due risultati, mentre ai Reds servirà una impresa, pur essendo nella medesima situazione. La squadra di Klopp ha infatti raccolto solo sconfitte in trasferta in questa edizione della Champions League, anche se Monaco di Baviera potrebbe bastare un pareggio con gol. Di seguito i finali delle due gare di oggi e il riepilogo degli ottavi di finale di Champions League:

Martedì 12 febbraio

Manchester United-PSG 0-2

(54' Kimpembe, 60' Mbappé)

Roma-Porto 2-1

(70', 77' Zaniolo (R), 79' Adrian Lopez (P))

Mercoledì 13 febbraio

Tottenham-Borussia Dortmund 3-0

(47' Son, 83' Vertonghen, 86' Llorente)

Ajax-Real Madrid 1-2

(58' Benzema (R), 76' Ziyech (A), 86' Asensio (R))

Martedì 19 febbraio

Olympique Lione-Barcellona 0-0

Liverpool-Bayern Monaco 0-0