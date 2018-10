Champions League, i parziali: Barça travolgente a Wembley. Pari Atletico

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Due pareggi per le italiane alla fine dei primi tempi. Il Napoli di Carlo Ancelotti è ancora fermo sullo 0-0 in una partita particolarmente combattuta contro il Liverpool. 1-1 inveve il parziale fra PSV e Inter: alla rete di Rosario al 27esimo ha risposto Radja Nainggolan con una grande conclusione da fuori area al 44esimo.

Nel girone dei nerazzurri Barcellona in vantaggio di due reti sul campo del Tottenham: dopo pochi secondi gol di Coutinho, bravo a sfruttare un clamoroso errore di Lloris. Al 28esimo, invece, splendida conclusione volante di Ivan Rakitic.

L'Atletico Madrid sta pareggiando 1-1 in casa col Club Brugge: a Griezmann ha risposto Groeneveld.

Ferme sullo 0-0 le altre due gare, quella fra Borussia Dortmund e Monaco e fra Porto e Galatasaray.

Questi i risultati al 45esimo:

