Champions League, i risultati dei primi tempi: si segna solo nel Gruppo C

Solo cinque gol nella serata di Champions League e solo nel Gruppo C, quello del Napoli: gli azzurri dominano contro la Stella Rossa e dopo 45' vincono con due reti di scarto. Sfuma invece in chiusura di frazione il doppio vantaggio del PSG sul Liverpool, grazie al generoso rigore concesso per fallo su Mané e realizzato da Milner. Solo zero a zero invece su tutti gli altri campi, anche a Londra, dove l'Inter ha rischiato tanto ma è riuscita a portare a casa il pari al termine del primo tempo.

Borussia Dortmund-Club Brugge 0-0

Napoli-Stella Rossa 2-0

(11' Hamsik, 33' Mertens)

Paris Saint-Germain-Liverpool 2-0

(14' Bernat (P), 37' Neymar Jr (P), 47' Milner (L))

Porto-Schalke 04 0-0

PSV Eindhoven-Barcellona 0-0

Tottenham-Inter 0-0