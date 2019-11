Champions League, i risultati della serata: Chelsea-Ajax, succede di tutto

Di seguito i risultati delle partite di Champions League della serata. Clamorosa rimonta del Borussia Dortmund contro l'Inter, così come quella del Chelsea, capace di passare dall'1-4 al 4-4 contro l'Ajax, per la gioia del Valencia che cala il poker sul Lille e li aggancia in classifica. Il Napoli rimanda il discorso qualificazione e viene scavalcato dal Liverpool.

ZENIT-LIPSIA 0-2 - 45' Demme, 63' Sabitzer

BARCELLONA-SLAVIA PRAGA 0-0

BORUSSIA DORTMUND-INTER 3-2 - 5' Martinez, 40' Vecino, 51' e 77' Hakimi (B), 64' Brandt (B)

LIONE-BENFICA 3-1 - 4' Andersen (L), 33' Depay (L), 76' Seferovic (B), 89' Traoré (L)

NAPOLI-SALISBURGO 1-1 - 11' Haaland rig. (S), 44' Lozano (N)

CHELSEA-AJAX 4-4 - 2' aut. Abraham (A), 5' su rig. e 71' su rig. Jorginho (C), 20' Promes (A), 35' aut. Kepa (C), 55' Van de Beek (A), 63' Azpilicueta (C), 74' James (C)

LIVERPOOL-GENK 2-1 - 14' Wijnaldum (L), 41' Samatta (G), 53' Oxlade-Chamberlain (L)

VALENCIA-LILLE 4-1 - 25' Osimhen (L), 66' Parejo su rig. (V), 82' aut. Soumaoro (V), 84' Kondogbia (V), 90' Ferran Torres