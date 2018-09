Champions League, i risultati: Reds all'ultimo respiro, Borussia ok

© foto di Imago/Image Sport

Successo di capitale importante, nonostante sia solo la prima giornata, per il Liverpool di Jurgen Klopp, che ha ragione del PSG in pieno recupero dopo novanta ricchi di gol e spettacolo. Decide la sfida Firmino, una delle tante opzioni offensive dei Reds, oggi privi del solito contributo sottoporta di Salah. Successi di misura per Borussia Dortmund e Atletico Madrid, mentre il Porto impatta a Gelsenkirchen. Il Napoli non sfonda a Belgrado, mentre il Galatasaray non ha problemi al cospetto della Lokomotiv Mosca. Di seguito tutti i risultati di serata:

Club Brugge-Borussia Dortmund 0-1

(85' Pulisic)

Stella Rossa-Napoli 0-0

Liverpool-Paris Saint-Germain 3-2

(31' Sturridge (L), 37' Milner (L), 40' Meunier (P), 84' Mbappé (P), 92' Firmino (L))

Galatasaray-Lokomotiv Mosca 3-0

(9' Rodrigues, 67' Derdiyok, 95' rig. İnan)

Monaco-Atletico Madrid 1-2

(18' Grandsir (M), 32' Diego Costa (A), 45' Gimenez (A))

Schalke 04-Porto 1-1

(64' Embolo (S), 75' Otavio (P))