Champions League, il calendario completo della fase a gironi

Derby d'Italia per Chiesa. Base d'asta 70 milioni di euro

E' già Derby d'Italia per Federico Chiesa. L'attaccante della Fiorentina è al centro di un duello di mercato fra Juventus e Inter per l'estate 2019. Come riporta Tuttosport i bianconeri con Federico Bernardeschi hanno, prima, riavviato il canale di mercato con la società viola e con...