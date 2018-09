Champions League, il calendario completo della fase a gironi

Piu’ curiosità che preoccupazione nel rivedere la Fiorentina in campo dopo la sosta. Perché Napoli rappresenta un bel test. La squadra di Ancelotti è scivolata a Genova, ha qualche problema di connessione tra il passato (Sarri) e il presente (Ancelotti), ma resta un gruppo fortissimo....

Cagliari, tanti dubbi per Maran verso il Milan: ballottaggio a centrocampo

De Grandis (Sky): "Dybala? Allegri non rinuncia a Mandzukic"

Inter, i convocati di Spalletti per il Parma: c'è Vrsaljko, out Lautaro

Mattioli (pres. Spal): "Lazzari in Nazionale, che emozione"

Sampdoria, i convocati di Giampaolo: out Regini, Praet e Saponara

Fiorentina, i convocati per Napoli: out Lafont, torna Veretout

Parma, 23 convocati per l'Inter: torna Ciciretti. Siligardi reintegrato

Lazio, Berisha out contro l'Empoli: rischia di saltare anche l'Apollon

Guidetti: "Napoli, il calcio non è scienza. Diamo tempo ad Ancelotti"

Capello: "La sosta porterà sorprese in campionato. E occhio alle coppe"

Spezia, i convocati di Marino: out Lamanna, c'è Bachini

Taglialatela: "Napoli in rodaggio, Lafont somiglia a Donnarumma"

Cagliari, differenziato per Ceppitelli e Rafael. Klavan ok

Governo, ok a principi informatori Coni

Empoli, ancora differenziato per Pasqual: Veseli si svalda per la Lazio

Juventus, per Barzagli nuovi controlli nei prossimi giorni

Bologna, guaio Helander. Ko in un contrasto, fuori un mese

Fiorentina, Flachi a Della Valle: "Per ricucire serve incontrare i tifosi"

Atalanta, si ferma Mancini. Per lui fastidio all'adduttore lungo

Oggi in TV, tornano i campionati: oggi gli anticipi di A

GRUPPO C 18 settembre Liverpool-PSG ore 21 Stella Rossa-Napoli ore 21

