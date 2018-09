Champions League, il calendario completo della fase a gironi

La marcia di avvicinamento di Parma e Cagliari allo scontro diretto prosegue: alle 15 si va in campo per il secondo anticipo della quinta giornata di Serie A allo Stadio Tardini. I padroni di casa, col morale a mille, vorranno dare continuità alla storica vittoria di Milano sull'Inter...

Le probabili formazioni di Parma-Cagliari - Stulac e Castro ok in extremis

Perugia, i convocati di Nesta: rientra Gyomber. Out Han

Spezia, i convocati di Marino: out Lamanna, Capradossi e Acampora

Foggia, i convocati di Grassadonia: out Rubin, Rizzo e Iemmello

Venezia, nessuna lesione ai legamenti per Litteri

Le pagelle della Salernitana - Granata disastrosi, non si salva nessuno

GRUPPO C 18 settembre Liverpool-PSG 3-2 Stella Rossa-Napoli 0-0

