Champions League, il calendario completo della fase a gironi

Operato il sorpasso nella classifica di rendimento di Serie A attraverso i voti di Tuttomercatoweb, prendendo in considerazione i giocatori a voto in almeno 10 partite. Finisce il dominio di Piatek, la cui quarta partita consecutiva a secco lo fa calare a picco: dal primo al sesto...

Ag. Montolivo: "Non penso che sia l'ultima ruota del Milan"

Santos, Dodò felice per il primo gol ma il futuro del doriano è incerto

Ag. De Sciglio: "Talento immenso, Allegri ha fiducia in lui"

Branchini: "Marotta-Inter? Non credo sia così probabile"

Ag. Pavoletti: "Auguro chance con l'Italia, non deluderebbe"

Sampdoria, Praet: "Sofferto la fisicità del Toro. A Roma per vincere"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 5 novembre

Accordo Sky-Rai: Juventus-Manchester United in chiaro mercoledì

Buffon: "Napoli per palati fini. Sarà importante non perdere al San Paolo"

Branchini: "City-PSG, club in mano a due Stati. È normale?"

Il tecnico di Icardi al Barça: "Ci lasciò per crescere, ora può tornare"

GRUPPO C 18 settembre Liverpool-PSG 3-2 Stella Rossa-Napoli 0-0

