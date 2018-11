Champions League, il calendario completo della fase a gironi

Finalmente si torna a parlare di calcio e si vanno a ricercare le cose giuste del passato. Mi riferisco alla notizia di Gravina che vuole la Lega di Serie C semiprofessionistica. Al tempo aveva un solo difetto: quando firmavamo i contratti non avevamo garanzie. Con l'avvento dell'AIC...

Garics: "Bologna, Poli e Skorupski non sorprendono"

Festa: "Cagliari, strada giusta. In Grecia tutti col 4-2-3-1"

Chiarugi: "Derby d'Italia per Chiesa. Tra i top anche Pezzella"

Pogba gela la Juve: "Sono tornato a casa. Ero solo andato in vacanza"

Skriniar: "Domenica nera per l'Inter, ma questo schiaffo può farci bene"

Cagliari, il Tottenham si muove per Barella: pronti 40 milioni

Kolarov: "La Serbia vince senza di me? Meglio, così posso andare in pensione"

Lazio, parla Milinkovic-Savic: "Non so ancora quanto dovrò stare fuori"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 13 novembre

GRUPPO C 18 settembre Liverpool-PSG 3-2 Stella Rossa-Napoli 0-0

