Champions League, il calendario completo della fase a gironi

Il Mattino: "Prof e magistrati in cattedra contro i favori alla Juventus"

L'apertura del QS: "Last minute Italia"

L'Unione Sarda sull'Italia: "Vittoria in extremis con Politano"

La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Millenial Italia"

La Gazzetta di Parma in prima pagina: "Faggiano ai ducali fino al 2020"

Battuti gli USA, Gazzetta del Mezzogiorno: "Al 4' di recupero l'Italia in gol"

GRUPPO C 18 settembre Liverpool-PSG 3-2 Stella Rossa-Napoli 0-0

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy