Champions League, il calendario completo della fase a gironi

Manca l’azzardo. Troppo spesso è questo il tema sul quale in casa Inter ci si trova a rivangare su ciò che poteva essere e non è stato, soprattutto nella massima competizione europea. Ai due successi che hanno aperto la campagna europea versione 2018 ha fatto seguito un solo punto...

Inter, Spalletti: "Per Nainggolan riacutizzarsi del dolore alla caviglia"

Napoli, Ancelotti: "Sappiamo come ferire il Liverpool e siamo imbattuti"

Mirabelli su Donnarumma: "Raiola chiese 30/40 milioni per rinnovare"

Napoli, Ruiz: "Già vinto col Liverpool, perché non potremmo ripeterci?"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 28 novembre

Palmeri: "L’effetto Anfield non è paragonabile ad altri stadi"

Mirabelli, rivincite a distanza per le scelte contestate

Sconcerti: "Inter favorita, per il Tottenham è dura col Barça"

Milan, i cambi di Gattuso: arriva la chance per chi ha giocato poco

Europa League, oggi in campo Milan e Lazio nella fase a gironi

Torino, per la mediana spunta Machin del Pescara

GRUPPO C 18 settembre Liverpool-PSG 3-2 Stella Rossa-Napoli 0-0

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy