Champions League, il calendario degli ottavi: il 12 marzo Juve-Atletico

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si è chiuso ieri sera il quadro dell'andata degli ottavi di finale della Champions League. La Juventus esce sconfitta per 2-0 dal Wanda Metropolitano e dovrà cercare l'impresa nella sfida di ritorno, in programma il 12 marzo. Pazza sfida tra Schalke e Manchester City, decisa da Sterling nel finale. In precedenza, importanti e rotondi successi di PSG e Tottenham, che hanno ipotecato la qualificazione battendo Borussia Dortmund e Manchester United, così come il Real Madrid, vittorioso ad Amsterdam. Roma favorita sul Porto ma il 2-1 dell'Olimpico non lascia tranquillo DI Francesco. Tutto da decidere ancora tra Lione e Barcellona e Liverpool e Bayern Monaco, che hanno pareggiato 0-0.

Martedì 12 febbraio

Manchester United-PSG 0-2

Roma-Porto 2-1

Mercoledì 13 febbraio

Tottenham-Borussia Dortmund 3-0

Ajax-Real Madrid 1-2

Martedì 19 febbraio

Olympique Lione-Barcellona 0-0

Liverpool-Bayern Monaco 0-0

20 febbraio

Schalke 04-Manchester City 2-3

Atletico Madrid-Juventus 2-0

GARE DI RITORNO

5 marzo

Borussia Dortmund-Tottenham

Real Madrid-Ajax

6 marzo

PSG-Manchester United

Porto-Roma

12 marzo

Manchester City-Schalke 04

Juventus-Atletico Madrid

13 marzo

Barcellona-Olympique Lione

Bayern Monaco-Liverpool