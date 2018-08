Champions League, il calendario della Roma: il 19 appuntamento a Madrid

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma inizia col botto: il 19 settembre, alle 21, la squadra giallorossa esordirà nella Champions League 2018/2019 al Bernabeu, nel tempio dei campioni del Real Madrid. Chiusura di girone in Repubblica Ceca, in casa del Viktoria Plzen. Il Real invece chiuderà a Madrid contro il CSKA Mosca, nella giornata che probabilmente deciderà l'assegnazione dei tre posti per la continuazione in Europa. Di seguito il calendario del Gruppo G:

Calendario completo Gruppo G

19 settembre

21.00 Real Madrid-Roma

21.00 Viktoria Plzen-CSKA Mosca

2 ottobre

21.00 CSKA Mosca-Real Madrid

21.00 Roma-Viktoria Plzen

23 ottobre

21.00 Roma-CSKA Mosca

21.00 Real Madrid-Viktoria Plzen

7 novembre

18.55 CSKA Mosca-Roma

21.00 Viktoria Plzen-Real Madrid