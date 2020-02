vedi letture

Champions League, il programma degli ottavi: attesa per le gare di Napoli e Juventus

Martedì le prime gare con la vittoria dell'Atletico Madrid contro il Liverpool per 1-0 e quella del Borussia Dortmund, nel segno di Haaland, contro il PSG per 2-1. Mercoledì il capolavoro dell'Atalanta, 4-1 al Valencia, nella notte della vittoria del RB Lipsia per 1-0 sul campo del Tottenham. Sono in programma martedì e mercoledì prossimo, invece, gli impegni di Napoli e Juventus con Barcellona e Olympique Lione.

Questo il programma completo delle partite di andata degli ottavi di finale di Champions:

Martedì 18 febbraio

Atletico Madrid-Liverpool 1-0 (4' Saul)

Borussia Dortmund-PSG 2-1 (69' e 77' Haaland, 75' Neymar)

Mercoledì 19 febbraio

21:00 Atalanta - Valencia (16' Hateboer, 42' Ilicic, 57' Freuler, 62' Hateboer, 66' Cheryshev)

21:00 Tottenham - RB Lipsia (58' (r.) Werner)

Martedì 25 febbraio

21:00 Chelsea - Bayern

21:00 Napoli - Barcellona