Champions League, il Real è la prima finalista: 2-2 contro il Bayern

È il Real Madrid la prima finalista della Champions League 2017-18. La squadra di Zinedine Zidane, soffrendo come contro la Juventus, pareggia 2-2 contro un Bayern Monaco mai domo e, in virtù del 2-1 conquistato all'andata all'Allianz Arena, si qualifica per l'ultimo atto. Quella di Kiev sarà la sedicesima finale della storia dei Blancos, che andranno alla ricerca del tredicesimo titolo, il terzo consecutivo e il quarto negli ultimi cinque anni. Il Bayern era andato in vantaggio dopo 3' grazie a Kimmich, ma Benzema ha ribaltato il punteggio con una doppietta all'11' e al 46' (clamoroso il regalo del portiere ospite Ulreich). Inutile il 2-2 definitivo segnato dall'ex James Rodriguez.