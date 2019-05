Champions League, in settimana le semifinali: stasera Liverpool-Barcellona

© foto di Imago/Image Sport

Questo il calendario completo della fase a scontro diretto della Champions League 2018/2019 che avrà il suo culmine nella finale del Wanda Metropolitano di Madrid. In semifinale altra prova superlativa dell'Ajax, che è andata a vincere a Londra contro il Tottenham, nel nuovo stadio degli Spurs, che ha conosciuto così la seconda sconfitta nella storia del nuovo impianto dei londinesi, la prima in Champions. Barcellona straripante in casa propria nella seconda gara, contro il Liverpool, travolto 3-0. Di seguito i risultati degli ottavi di finale, dei quarti e il programma fino alla finale:

Ottavi di finale - Ritorno

5 marzo 2019

Borussia Dortmund-Tottenham 0-1 (andata 0-3)

Real Madrid-Ajax 1-4 (andata 2-1)

6 marzo 2019

PSG-Manchester United 1-3 (andata 2-0)

Porto-Roma 3-1 dts (andata 1-2)

12 marzo 2019

Juventus-Atletico Madrid 3-0 (andata 0-2)

Manchester City-Schalke 04 7-0 (andata 3-2)

13 marzo 2019

Barcellona-Lione 5-1 (andata 0-0)

Bayern Monaco-Liverpool 1-3 (andata 0-0)

Squadre qualificate: Tottenham, Ajax, Manchester United, Porto, Juventus, Liverpool, Barcellona e Manchester City.

Quarti di finale

Gare di andata

9 aprile 2019

Liverpool-Porto 2-0

Tottenham-Manchester City 1-0

10 aprile 2019

Ajax-Juventus 1-1

Manchester United-Barcellona 0-1

Gare di ritorno

16 aprile 2019

Juventus-Ajax 1-2

Barcellona-Manchester United 3-0

17 aprile 2019

Porto-Liverpool 1-4

Manchester City-Tottenham 4-3

Squadre qualificate: Ajax, Barcellona, Liverpool, Tottenham

Semifinali

Tottenham-Ajax 0-1

Barcellona-Liverpool 3-0

7 maggio: Liverpool-Barcellona

8 maggio: Ajax-Tottenham

Finale

1 giugno 2019