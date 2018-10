Champions League, Juve a punteggio pieno. I risultati e le classifiche

© foto di Imago/Image Sport

SI è conclusa la prima tornata di partite della seconda giornata di Champions League. E il campo ha regalato non pochi risultati a sorpresa, su tutti la sconfitta del Real Madrid in casa del CSKA Mosca che di fatto complica e non poco il percorso delle Roma. Di seguito tutti i risultati e le classifiche dei 4 gironi scesi in campo questa sera.

GRUPPO E

Risultati:

AEK-Benfica 2-3

Bayern-Ajax 1-1

Classifica:

Ajax 4

Bayern 4

Benfica 3

AEK 0

GRUPPO F

Risultati:

Hoffenheim-Manchester city 1-2

Lione-Shakthar 2-2

Classifica:

Lione 4

Manchester City 3

Shakthar 2

Hoffenheim 1

GRUPPO G

Risultati:

CSKA-Real Madrid 1-0

Roma-Viktoria Plzen 5-0

Classifica:

CSKA 4

Real Madrid 3

Roma 3

Plzen 1