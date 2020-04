Champions League, l'edizione 2020-21 ha già una data indicativa di partenza

La Champions League 2020-21 avrebbe già una data di partenza. Secondo quanto riportato da AS sarebbe il 20 ottobre. Nella giornata di ieri sono emerse indiscrezioni sulle date della stagione in corso, con la finale di Champions che si disputerebbe il 29 agosto e quella di Europa League il 26. Niente di ufficiale, per ora, in attesa del Comitato esecutivo della UEFA che il 23 aprile si riunirà.