Champions League, la finale a Istanbul "scala" al 2021. Nel 2022 toccherà a San Pietroburgo

Nuove anticipazioni rispetto al Comitato Esecutivo dell’UEFA che si terrà mercoledì 17 giugno e definirà i prossimi piani per Champions ed Europa League. Per quanto riguarda la coppa principale, detto che la finale si disputerà il 23 agosto in Portogallo, “scala” al 2021 Istanbul, sede designata per l’edizione di quest’anno. Nel 2022, invece, la coppa dalle grandi orecchie si assegnerà in quel di San Pietroburgo.