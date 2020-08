Champions League, la finale sarà PSG-Bayern: appuntamento stasera a Lisbona

vedi letture

Sarà tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco la finale della Champions League 2019/2020. I francesi hanno superato il Lipsia, mentre il Bayern ha superato il Lione. Di seguito tutto il tabellone dagli ottavi in poi:

Di seguito gli accoppiamenti, il calendario e il tabellone fino alla finale, in programma il 23 agosto.

Ottavi

Manchester City-Real Madrid 2-1: 9' Sterling, 28' Benzema (RM), 68' Gabriel Jesus (and. 2-1)

Juventus-Lione 2-1: 12' (rig.) Depay, 43' (rig.) e 60' Ronaldo (J) (and. 0-1)

Bayern-Chelsea 4-1: 10' e 84' Lewandowski, 24' Perisic, 44' Abraham (C), 76' Tolisso (and. 3-0)

Barcellona-Napoli 3-1: 10' Lenglet, 23' Messi, 45' (rig.) Suarez, 50' p.t.(rig.) Insigne (N) (and. 1-1)

Giocate a marzo:

Valencia-Atalanta 3-4 (and. 1-4)

Liverpool-Atletico Madrid 2-3 d.t.s. (and. 0-1)

PSG-Borussia Dortmund 2-0 (and. 1-2)

Lipsia-Tottenham 3-0 (and. 1-0)

Quarti

Atalanta - PSG 1-2 (27' Pasalic, 90' Marquinhos, 93' Choupo-Moting)

Lipsia - Atletico Madrid 21- (51' Dani Olmo, 71' Joao Felix rig., 88' Adams)

Bayern - Barcellona 2-8 (4', 31' Müller, 7' aut. Alaba, 21' Perisic, 27' Gnabry, 57' Suarez, 63' Kimmich, 82' Lewandowski, 85', 89' Coutinho)

Manchester City - Lione 1-3 (3' Cornet, 69' De Bruyne, 79' e 87' Dembelé)

Semifinali

PSG-Lipsia 0-3 (13' Marquinhos, 42' Di Maria, 56' Bernat)

Lione-Bayern Monaco 0-3 (18' e 33' Gnabry, 88' Lewandowski)

Finale

PSG-Bayern Monaco Domenica 23 agosto, ore 21 a Lisbona (Estádio Da Luz)