Champions League, la UEFA conferma: final eight a Lisbona dal 12 al 23 agosto

La UEFA, per bocca del vice-segretario Giorgio Marchetti, ha confermato che la Champions League si chiuderà con una final eight nella città di Lisbona (Estadio Da Luz ed Estadio José Alvalade), dal 12 al 23 agosto. Le sedi dei restanti ottavi di finale, invece, non sono ancora state stabilite: potrebbero disputarsi in Portogallo (Estádio do Dragão a Oporto ed Estádio D. Afonso Henriques a Guimarães) oppure negli stadi delle formazioni che avrebbero dovuto giocare in casa il ritorno. I quattro incontri si giocheranno il 7 e l'8 agosto, mentre il sorteggio dei quarti si terrà a Nyon il 10 luglio.