Champions League, le qualificate agli ottavi: è ancora dominio spagnolo

Sono dodici le squadre già qualificate agli ottavi di Champions League e due parlano italiano, Roma e Juventus. Ancora attesa dunque per Inter e Napoli, in piena corsa comunque nei propri gironi, mentre ancora una volta è la Spagna a fare da padrona con tre qualificate, Real, Barcellona e Atletico Madrid, quando alla fine dei gironi manca ancora una giornata. Staccano il biglietto anche due inglesi, le formazioni di Manchester nello specifico, mentre Tottenham e Liverpool si giocheranno il tutto per tutto negli ultimi novanta minuti di gara. Di seguito, il quadro delle qualificate agli ottavi: