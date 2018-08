Champions League, le quattro fasce per il sorteggio dei gironi

© foto di Imago/Image Sport

Con la fine delle tre gare in programma stasera, e che hanno qualificato ai gironi di Champions League PSV Eindhoven, Benfica e Stella Rossa, è ormai tutto pronto per il sorteggio di Nyon che designerà i raggruppamenti della fase a gironi della massima competizione continentale. Grazie alla rivoluzione avvenuta quest'anno, le italiane tornano quattro (Inter, Napoli, Roma e Juventus): una in prima fascia, due il seconda e una in quarta. Di seguito le quattro fasce di sorteggio in vista dell'urna di domani (presente anche il coefficiente UEFA dalla seconda fascia in giù, ndr):

PRIMA FASCIA

Real Madrid (detentrice UEFA Champions League)

Atlético Madrid (detentrice UEFA Europa League)

Barcellona (campione di Spagna)

Bayern Monaco (campione di Germania)

Manchester City (campione d'Inghilterra)

Juventus (campione d'Italia)

Paris Saint-Germain (campione di Francia)

Lokomotiv Mosca (campione di Russia)

SECONDA FASCIA

Borussia Dortmund (GER) 89,000

Porto (POR) 86,000

Manchester United (ENG) 82,000

Shakhtar Donetsk (UKR) 81,000

Napoli (ITA) 78,000

Tottenham (ENG) 67,000

Roma (ITA) 64,000

Benfica (POR) 80,000

TERZA FASCIA

Liverpool (ENG) 62,000

Schalke 04 (GER) 62,000

Lione (FRA) 59,500

Monaco (FRA) 57,000

Ajax (OLA) 53,500

CSKA Mosca (RUS) 45,000

Valencia (ESP) 36,000

PSV Eindhoven 36,000