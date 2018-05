Champions League, le quattro fasce. Roma legata a Basilea e Benfica

© foto di Imago/Image Sport

Con la vittoria del Real Madrid e la chiusura di tutti i campionati europei il quadro della Champions League 2018-19 è completo. E con la cristallizzazione del ranking UEFA sono note già le fasce per la fase a gironi e chi sarà testa di serie nei turni precedenti.

L'unica italiana non ancora in grado di essere collocata è la Roma. La super Champions League appena passata ha permesso ai giallorossi di recuperare 16 posizioni (dalla 37esima alla 21esima) ma non è ancora sufficiente per garantire loro la seconda fascia. La speranza è che Benfica e Basilea, costrette ai preliminari ed entrambe davanti nel ranking, non si qualifichino entrambe. L'eliminazione di una sola delle due squadre promuoverebbe i giallorossi in un'urna migliore.

Tutto definito per la Juventus, che da campione in carica è già testa di serie; il Napoli, 17° in classifica ma in seconda fascia grazie alle mancate qualificazioni di Siviglia, Arsenal, Chelsea e Zenit. I flop in serie dell'Inter, assente dalle coppe europee in tre degli ultimi cinque anni, collocano i nerazzurri in quarta e ultima fascia. Fra le 22 già qualificazione, solo l'Hoffenheim, esordiente assoluto in Europa un anno fa, ha fatto peggio.

TESTE DI SERIE

Real Madrid

Atlético Madrid

Bayern Monaco

Barcellona

Juventus

Paris Saint-Germain

Manchester City

Lokomotiv Mosca

SECONDA FASCIA

Borussia Dortmund

Porto

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Napoli

Tottenham

SECONDA O TERZA FASCIA

Roma

Liverpool

TERZA FASCIA

Schalke 04

Lione

Monaco

CSKA Mosca

TERZA O QUARTA FASCIA

Valencia

Viktoria Plzen

Brugge

Galatasaray

QUARTA FASCIA

Inter

Hoffenheim