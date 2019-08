Champions League, lo scenario attuale. Ecco la collocazione delle 29

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con i tre verdetti dei playoff di questa sera queste sono attualmente le fasce per i sorteggi della fase a gironi di Champions League in programma giovedì a Montecarlo. 29 squadre su 32 qualificate, quasi tutte sanno già in che fascia verranno sorteggiate, fra cui le 4 squadre italiane:

Teste di serie

Liverpool

Chelsea

Barcellona

Manchester City

Juventus

Bayern Monaco

Paris Saint-Germain

Zenit

Seconda fascia

Real Madrid

Atlético Madrid

Borussia Dortmund

Napoli

Shakhtar Donetsk

Tottenham

Benfica

Seconda o terza fascia

Lione

Terza fascia

Bayer Leverkusen

Salisburgo

Olympiacos

Valencia

Inter

Dinamo Zagabria

Terza o quarta fascia

Lokomotiv Mosca

Genk

Quarta fascia

Galatasaray

Lipsia

Stella Rossa

Atalanta

Lille

Domani le ultime tre sfide definiranno il quadro dei gironi di Champions League 2019/20. Questo il programma:

Slavia Praga-Cluj (andata 1-0)

Ajax-APOEL (0-0)

Brugge-LASK (1-0)