Champions League, pari fra Valencia e Chelsea. Zenit batte Lione

Finisce in parità la sfida del "Mestalla" fra Valencia e Chelsea, con entrambe le squadre che restano appaiate in classifica ma con gli spagnoli che hanno dalla loro il vantaggio negli scontri diretti, forti del successo a Stamford Bridge all'andata. Successo importantissimo nel Gruppo G per lo Zenit contro il Lione. I russi agguantano al secondo posto i francesi e ora sono in vantaggio negli scontri diretti a una giornata dalla fine.

VALENCIA-CHELSEA 2-2 - 40' Soler (V), 41' Kovacic (C), 50' Pulisic (C), 82' Wass (V)

ZENIT-LIONE 2-0 - 42' Dzyuba, 84' Ozdoev