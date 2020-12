Champions League, Real Madrid unica squadra sempre qualificata agli ottavi di finale

vedi letture

Con la prima volta di Lazio e Borussia Monchengladbach sono 62 le squadre che dal 2003-04 a oggi hanno avuto accesso almeno in un'occasione agli ottavi di finale di Champions League. Non sono state considerate le edizioni dal 1999/2000 al 2002/2003 che avevano un sistema di due fasi a gironi. L'unica che è sempre riuscita a qualificarsi al turno successivo è il Real Madrid mentre la Juventus stacca il Milan ed è la migliore italiana in questa specialità. 17 in totale le nazioni rappresentate, ecco la classifica per numero di qualificazioni ottenute:

18 REAL MADRID (Spagna)

17 BARCELLONA (Spagna)

17 BAYERN (Germania)

15 CHELSEA (Inghilterra)

14 ARSENAL (Inghilterra)

12 JUVENTUS (Italia)

12 PORTO (Portogallo)

11 MANCHESTER UNITED (Inghilterra)

10 LIONE (Francia)

10 MILAN (Italia)

9 LIVERPOOL (Inghilterra)

9 PARIS SAINT-GERMAIN (Francia)

8 ATLETICO MADRID (Spagna)

8 INTER (Italia)

8 MANCHESTER CITY (Inghilterra)

7 BORUSSIA DORTMUND (Germania)

7 ROMA (Italia)

6 SCHALKE 04 (Germania)

5 BAYER LEVERKUSEN (Germania)

5 SIVIGLIA (Spagna)

4 BENFICA (Portogallo)

4 MONACO (Francia)

4 PSV EINDHOVEN (Olanda)

4 SHAKHTAR (Ucraina)

4 TOTTENHAM (Inghilterra)

4 VALENCIA (Spagna)

3 BASILEA (Svizzera)

3 CELTIC (Scozia)

3 NAPOLI (Italia)

3 OLYMPIACOS (Grecia)

3 WERDER BREMA (Germania)

3 ZENIT (Russia)

2 AJAX (Olanda)

2 ATALANTA (Italia)

2 CSKA MOSCA (Russia)

2 GALATASARAY (Turchia)

2 LILLE (Francia)

2 LIPSIA (Germania)

2 MARSIGLIA (Francia)

2 STOCCARDA (Germania)

1 APOEL (Cipro)

1 BESIKTAS (Turchia)

1 BORDEAUX (Francia)

1 BORUSSIA MONCHENGLADBACH (Germania)

1 CELTA (Spagna)

1 COPENAGHEN (Danimarca)

1 DEPORTIVO (Spagna)

1 DINAMO KIEV (Ucraina)

1 FENERBAHCE (Turchia)

1 FIORENTINA (Italia)

1 GENT (Belgio)

1 LAZIO (Italia)

1 LEICESTER (Inghilterra)

1 LOKOMOTIV MOSCA (Russia)

1 MALAGA (Spagna)

1 PANATHINAIKOS (Grecia)

1 RANGERS (Scozia)

1 REAL SOCIEDAD (Spagna)

1 SPARTA PRAGA (Repubblica Ceca)

1 SPORTING LISBONA (Portogallo)

1 VILLARREAL (Spagna)

1 WOLFSBURG (Germania)