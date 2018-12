Champions League, Roma ancora ko. Inutile impresa del CSKA a Madrid

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma continua nel suo momento difficile e perde anche in Champions League, a Plzen, contro il Viktoria: non basta il gol di Under per avere la meglio sul collettivo ceco, fortemente motivato dalla sfida a distanza con il CSKA Mosca per il terzo posto che vale Europa League. Pazzesco come i russi, vincitori sia all'andata che stasera sui Campioni d'Europa del Real Madrid, addirittura per 3-0 oggi, finiscano ultimi avendo vinto solo coi madrileni. Di seguito i risultati delle gare:

Real Madrid-CSKA Mosca 0-3

(37' Chalov, 44' Schennikov, 75' Sigurdsson)

Viktoria Plzen-Roma 2-1

(62' Kovarik (V), 68' Ünder (R), 72' Chory (V))