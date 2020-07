Champions League, si parte il 7 agosto: date, sedi e accoppiamenti fino alla finale del 23

vedi letture

La Champions League come noto aspetterà la fine dei vari campionati nazionali per poi tornare prepotentemente protagonista durante il mese di agosto. Si parte ovviamente dagli ottavi di finale ancora rimasti in sospeso, con Juventus e Napoli impegnate nei ritorni con Lione e Barcellona. Poi, a partire dal 12 agosto, via ai quarti di finale. L'Atalanta, già qualificata, affronterà il PSG. La Juventus, in caso di passaggio del turno, se la vedrà con una fra Manchester City e Real Madrid. Il Napoli, invece, se eliminerà il Barcellona dovrà poi affrontare la vincente della sfida fra Bayern Monaco e Chelsea.

Di seguito gli accoppiamenti, il calendario e il tabellone fino alla finale, in programma il 23 agosto.

Ottavi

Venerdì 7 agosto, ore 21: Juventus - Lione (andata 0-1)

Venerdì 7 agosto, ore 21: Manchester City - Real Madrid (and. 2-1)

Sabato 8 agosto, ore 21: Barcellona - Napoli (and. 1-1)

Sabato 8 agosto, ore 21: Bayern Monaco - Chelsea (and. 3-0)

Quarti

1 Mercoledì 12 agosto, ore 21: Atalanta - PSG (stadio Da Luz)

2 Giovedì 13 agosto, ore 21: Lipsia - Atletico Madrid (stadio José Alvalade)

3 Venerdì 14 agosto, ore 21: Bayern/Chelsea - Barcellona/Napoli (stadio Da Luz)

4 Sabato 15 agosto, ore 21: Juve/Lione - Real Madrid/Manchester City (stadio José Alvalade)

Semifinali

Martedì 18 agosto, ore 21: Vincente 1 - Vincente 2 (stadio Da Luz)

Mercoledì 19 agosto, ore 21: Vincente 3 - Vincente 4 (stadio José Alvalade)

Finale

Domenica 23 agosto, ore 21 a Lisbona (Estádio Da Luz)