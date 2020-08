Champions League, solo due campioni alla Final Eight: le altre 6 a caccia del primo titolo

vedi letture

Ieri sera si sono conclusi gli ottavi di finale di Champions League, dalla prossima settimana sarà tempo di quarti in quel di Lisbona. La particolarità di questa Champions League è che tra le squadre arrivate tra le migliori otto d'Europa soltanto in due hanno già sollevato la Coppa dalle Grandi Orecchie: Barcellona e Bayern Monaco. Le altre sei partecipanti alla Final Eight non hanno mai vinto e vanno a caccia del primo titolo: Atalanta, Manchester City, Olympique Lione, Atletico Madrid, PSG e Lipsia.