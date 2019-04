Champions League, tutti i verdetti ancora possibili: i risultati dei quarti

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutte le strade portano alla semifinale di Champions League. E sono (quasi) tutte ancora aperte: dopo le gare di andata dei quarti di finale, nessun verdetto è ancora deciso. Il più tranquillo è Jurgen Klopp: il 2-0 del Liverpool sul Porto dà un ampio vantaggio ai Reds in ottica ritorno. E anche l'1-0 di oggi del Barcellona di Ernesto Valverde può far sorridere i catalani. Il Manchester City di Josep Guardiola dovrà sudare per ribaltare l'1-0 del Tottenham, mentre la Juventus e l'Ajax ripartono dall'1-1. Ecco il quadro completo delle gare di andata dei quarti di finale.

Ajax-Juventus 1-1 (46' Neres; 45' Ronaldo)

Tottenham-Manchester City 1-0 (78' Son)

Liverpool-Porto 2-0 (5' Keita, 26' Firmino)

Manchester United-Barcellona 0-1 (12' aut. Shaw)