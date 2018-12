Champions League, ultimo turno: tutti i verdetti della serata

© foto di PHOTOVIEWS

Di seguito tutti i risultati, le classifiche e i verdetti del martedì di Champions League che ha visto la chiusura di quattro gironi. Serata nera per le italiane, con Inter e Napoli eliminate per mano di due squadre inglesi. Il Borussia Dortmund al fotofinish finisce davanti all'Atlético Madrid.

Gruppo A

BRUGGE-ATLETICO MADRID 0-0

MONACO-BORUSSIA DORTMUND 0-2 - 15' e 88' Guerreiro

Classifica e verdetti

Borussia Dortmund 13 (agli ottavi come testa di serie)

Atlético Madrid 13 (agli ottavi, non testa di serie)

Brugge 6 (retrocesso in Europa League)

Monaco 1 (eliminato)

Gruppo B

BARCELLONA-TOTTENHAM 1-1 - 7' Dembélé, 85' Lucas Moura

INTER-PSV 1-1 - 13' Lozano, 73' Icardi

Classifica e verdetti

Barcellona 14 (agli ottavi come testa di serie)

Tottenham 8 (agli ottavi, non testa di serie)

Inter 8 (retrocesso in Europa League)

PSV 2 (eliminato)

Gruppo C

LIVERPOOL-NAPOLI 1-0 - 34' Salah

STELLA ROSSA-PSG 1-4 - 9' Cavani, 40' Neymar, 56' Gobelijc, 74' Marquinhos, 92' Mbappé

Classifica e verdetti

Paris Saint-Germain 11 (agli ottavi come testa di serie)

Liverpool 9 (agli ottavi, non testa di serie)

Napoli 9 (retrocesso in Europa League)

Stella Rossa 4 (eliminato)

Gruppo D

GALATASARAY-PORTO 2-3 - 17' Felipe (P), 42' Marega rig. (P), 45' Feghouli rig (G), 57' Sérgio Oliveira (P), 65' Derdiyok (G)

SCHALKE 04-LOKOMOTIV MOSCA 1-0 - 91' Schopf

Classifica e verdetti

Porto 16 (agli ottavi come testa di serie)

Schalke 11 (agli ottavi, non testa di serie)

Galatasaray 4 (retrocesso in Europa League)

Lokomotiv Mosca 3 (eliminato)