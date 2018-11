Champions, Liverpool travolto dallo Stella Rossa. Poker del Club Brugge

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due risultati sorprendenti, nelle gare delle 18:55 valide per la quarta giornata di Champions League. Il Club Brugge espugna lo Stade Louis II grazie alle reti di Vanaken (12' e 17'), Wesley (24') e Vormer (85'). Ultimo posto in classifica così per il Monaco di Henry, con una sola lunghezza nel Gruppo A. Quattro punti invece per la squadra belga, terzultima.

Ancora più clamoroso, però, il risultato di Stella Rossa-Liverpool: 2-0 a favore dei padroni di casa, trascinati da una doppietta di Pavkov nel primo tempo (22' e 29'). In attesa di Napoli-PSG, i Reds restano alla guida del gruppo C di Champions con sei punti. Ancora ultimo, nonostante quota quattro lunghezze, lo Stella Rossa.