Champions, Napoli e la sfida al Barça. Tra Messi, Maradona e... Ansu Fati

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Due argentini, due geni: il calcio da un'altra galassia". Questo era stato il commento dello stesso Barcellona, pochi minuti dopo il sorteggio di Nyon, fotografia perfetta della suggestione che a prescindere già racchiude in sé la sfida degli ottavi di Champions League. Del resto, un duello a questi livelli tra Napoli e blaugrana non c'è mai stato.

Sarà un inedito. Il Napoli ha affrontato il Barcellona questa estate nel Trofeo "La-Liga-Serie A Cup" in due gare negli Stati Uniti il 6 e l'8 agosto (all'andata vinsero gli azzurri per 1-0, al ritorno prevalsero i catalani per 2-1). In precedenza il Napoli aveva incontrato il Barcellona nel Trofeo Gamper il 22 agosto del 2011 (vinsero i catalani per 5-0). Mai, comunque, in una competizione Uefa ufficiale.

Dicevamo, Messi e Maradona. Un tuffo nel passato al San Paolo, dove l’erede del Pibe de Oro giocherà per la prima volta in carriera nello stadio che tra il 1984 e il 1991 fu del Diez. Una gara, quella dell'andata, che il Napoli non può sbagliare, in vista del ritorno al Camp Nou del 18 marzo. Che la squadra di Gattuso abbia preso il sorteggio peggiore, infatti, è cosa ormai nota. Il Barcellona si è qualificato agli ottavi vincendo il Gruppo F davanti a Borussia Dortmund, Inter e Slavia Praga. Ed è di diritto, come sempre, una delle favorite per la conquista finale del trofeo.

Il solito Barça? - Al secondo posto del ranking Uefa, la squadra di Valverde (sulla panchina dei Blaugrana dal 2017) detiene già cinque Champions, la scorsa stagione ha raggiunto le semifinali, e quest'anno proverà a fare meglio. Come? Con Messi, Suarez, Griezmann e tutti gli altri. Compresi i giovani come Ansu Fati, apparentemente seconde linee ma già capaci di sorprendere (l'Inter lo sa bene...). Insomma, il solito Barcellona: in testa alla classifica di Liga e - sperano in Spagna - nuovo protagonista in Europa.