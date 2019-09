Ancelotti svela finalmente i dubbi relativi alla formazione contro i Reds per l'esordio stagionale in Europa. Di Lorenzo vince il ballottaggio con Maksimovic sulla destra; Lozano supera Llorente in attacco come compagno di reparto di Mertens e capitan Insigne torna titolare dopo il recente infortunio che lo aveva lasciato inizialmente fuori dalla sfida contro la Sampdoria.

Queste le formazioni ufficiali della prima partita del Gruppo E di Champions League tra Napoli e Liverpool:

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Lozano, Mertens.

Liverpool (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Milner, Henderson, Fabinho; Salah, Firmino, Mané.