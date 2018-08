Champions, nuovo format e premi più alti. Ma il vero nodo è il VAR

© foto di Imago/Image Sport

Nuovissima Champions, in attesa dell’ultimo aggiustamento in corsa col Var dagli ottavi. Sarà dura però - sottolinea La Gazzetta dello Sport - col presidente Uefa, Ceferin, che per adesso fa resistenza. Intanto debutta oggi al sorteggio il nuovo "format" per il triennio 2018-21: ingresso garantito ai club dei grandi campionati; premi più ricchi; nuovi orari d’inizio; quarto cambio nei supplementari; panchine in finale con 12 giocatori; a gennaio possibile inserire in rosa 3 nuovi, anche se hanno giocato per un altro club nel torneo. Ma la vera questione in ballo resta la "moviola" in campo. Soltanto un problema di tempo: i club, con in testa Andrea Agnelli presidente dell’Eca, spingono per cominciare da questa eliminazioni diretta, Ceferin preferirebbe dalla prossima stagione. Oggi la commissione interclub si riunirà a Montecarlo per cercare una soluzione da suggerire all’Esecutivo del 27 settembre.