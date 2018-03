Champions, pioggia di euro su Juventus e Roma: 75 mln ai bianconeri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dal punto di vista economico, il cammino di Juventus e Roma in Champions si può considerare già un successo, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport. Naturalmente, andando ancora avanti i guadagni aumenterebbero ma i 75 milioni già raccolti dai bianconeri e i 66 dei giallorossi sono già un bottino di tutto rispetto. In caso di vittoria finale, per i bianconeri ci sarebbero altri 25 milioni, per la Roma 26. Al momento il Napoli incasserebbe 30 milioni, una cifra che potrebbe scendere con l'avanzare delle rivali italiane, per il meccanismo del "market pool", vale a dire il valore dei diritti tv.