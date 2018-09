Handanovic 6 - Sicuro nel primo tempo su un paio di punizioni del Tottenham e sulle uscite alte. Sul gol inglese, viziato da un rimpallo decisivo, poteva forse essere maggiormente reattivo. Ma si fa perdonare in due occasioni nei minuti successivi. Skriniar 6,5 - Quello di terzino...

Allegri: "Nessuno sgabello per Douglas Costa. Valuterò se farlo giocare"

Di Francesco: "Orgoglioso di mio figlio. Indignato per Costa"

Roma, De Rossi: "La cessione di CR7 una scossa per il Real"

Juve favorita in Champions? Chiellini: "Siamo forti, ma non esageriamo"

Napoli, si volta pagina. Prima in Champions senza capitano. E Mertens

TOP NEWS Ore 20 - Juve e Roma alla vigilia dell'esordio in Champions

Icardi pareggia in extremis! A San Siro è 1-1 tra Inter e Tottenham

Roma, Di Francesco sul Real: "Senza CR7 non hanno perso qualità"

Vecino porta la storia a San Siro: vantaggio Inter in pieno recupero

Via alla Champions, Vecino lancia l'Inter. Ok Barça, ora il Napoli

Verso Valencia-Juve: abbondanza per Allegri e tentazione 4-4-2

Champions, poker del Barça. L'Inter vince in rimonta

Roma, Nzonzi e De Rossi insieme contro il Real: in avanti c'è Under

Champions, gruppo B: Inter e Barça in testa dopo i primi 90'

Di Francesco sui Blancos: "La storia non si chiama Real Ronaldo"

Inter, Skriniar: "Non ho giocato bene, ma abbiamo vinto"

Tottenham, Eriksen: "Dispiaciuti per la sconfitta"

Inter, Lautaro Martinez ok: a Genova sarà tra i disponibili

Sono terminete le gare delle 18.55 di Champions League: poker del Barcellona contro il PSV, con un Messi scatenato autore di una tripletta. La Pazza Inter vince in rimonta contro il Tottenham: dopo il vantaggio di Eriksne, i nerazzurri pareggiano i conti con Icardi ed in pieno recupero Vecino trova il gol vittoria.

