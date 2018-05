Champions, Real come Milan e Juve: terza finale consecutiva conquistata

© foto di www.imagephotoagency.it

Terza finale di fila conquistata dal Real Madrid in Champions League. La squadra di Zinedine Zidane è la terza nella storia a raggiungere un simile traguardo da quando il trofeo non si chiama più Coppa dei Campioni. Prima c'erano riusciti solo il Milan di Fabio Capello (1992-93, 1993-94, 1994-95) e la Juventus di Marcello Lippi (1995-96, 1996-97, 1997-98). Ma i Blancos e il tecnico francese hanno già fatto meglio, vincendo in due occasioni, mentre le due formazioni italiane erano riuscite a trionfare solo una volta.