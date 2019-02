© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tutto come da pronostico, o quasi, nelle gare di Champions League di questa sera. Un Real Madrid mai al 100% riesce a battere un Ajax brillante soprattutto nel primo tempo col risultato di 2-1 grazie alle reti di Benzema e Bale: a segno Ziyech per gli olandesi. A Wembley, il Tottenham non fa prigionieri: dopo il primo tempo concluso senza gol, gli Spurs travolgono il Borussia Dortmund 3-0. A segno Son, Vertonghen e Llorente per gli uomini di Pochettino.

Ajax-Real Madrid 1-2 (76' Ziyech; 58' Benzema, 86' Asensio)

Tottenham-Borussia Dortmund 3-0 (47' Son, 83' Vertonghen, 86' Llorente)