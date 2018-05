Champions, scelto il gol più bello: vince la rovesciata di CR7 alla Juve

© foto di Insidefoto/Image Sport

La UEFA ha stilato la classifica dei 10 gol più belli dell'ultima Champions League, terminata sabato scorso con la vittoria del Real Madrid. Ed è proprio la squadra di Zidane a dominare la classifica: al primo e al secondo posto, infatti, ci sono le rovesciate di Cristiano Ronaldo nell'andata dei quarti contro la Juventus e di Gareth Bale in finale contro il Liverpool. Sul podio sale anche Gonzalo Higuain, con la sua rete nella gara d'andata degli ottavi contro il Tottenham terminata 2-2. In classifica ci sono Edin Dzeko, in quinta posizione per il gol realizzato nel 3-3 di Londra contro il Chelsea, e Lorenzo Insigne, al nono posto con il suo missile nel 3-0 allo Shakhtar.