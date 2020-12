Champions, si riparte. Gruppo B: ultima spiaggia per l'Inter, rischia di saltare anche l'EL

vedi letture

Non basta una vittoria all'Inter per rimettere in carreggiata un gruppo B oramai in salita, ma rimane l'ultima chiamata per evitare una Champions League catastrofica e disastrosa, con soli due punti conquistati in quattro partite, due sconfitte di fila contro il Real Madrid e la possibilità, per il Borussia Moenchengladbach, di passare il turno con una partita di anticipo. Così al Borussia Park è una sorta di spareggio, sebbene i tedeschi abbiano sfruttato al massimo il doppio turno contro lo Shakhtar per mettere distanza.

Dall'altro lato c'è l'ultima chiamata per gli ucraini, umiliati nella doppia gara contro il Borussia, finita 10-0 e senza molte repliche. All'andata il Real Madrid venne sconfitto in maniera netta, più del 3-2 con cui è terminata la partita. Triplo vantaggio alla fine del primo tempo, due reti e il rischio di vedere il pari all'ultimo minuto, quando venne annullato un gol in fuorigioco.

Le partite di stasera

Borussia Moenchengladbach-Inter

Shakhtar Donetsk-Real Madrid

Classifica

Borussia Moenchengladbach 8

Real Madrid 7

Shakhtar 4

Inter 2