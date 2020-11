Champions, si riparte. Gruppo C: il City per la qualificazione. OM e Porto sfida fra riposate

Il Manchester City è una delle poche squadre in corsa che può festeggiare la matematica qualificazione agli ottavi di finale già questa sera, con due turni di anticipo. La combinazione? Niente di complicato, in caso di successo gli uomini di Guardiola sarebbe certi del passaggio del turno, a prescindere dal risultato di Olympique Marsiglia-Porto. Anche se davanti avrà un Olympiacos deciso a giocarsi le ultime chance di permanenza nella massima competizione europea. L'altra sfida, quella fra OM e Porto, dirà qualcosa in più: in caso di successo i lusitani sarebbero ad un passo dalla qualificazione, soprattutto in caso di successo del City. E l'Om sarebbe destinato a lottare nelle ultime due gare per l'eventuale retrocessione in Europa League. Mentre un successo dei francesi riaprirebbe, almeno in parte, la lotta per il secondo posto nel girone.

City a singhiozzo, l'Olympiacos sta benissimo - Vero è che gli uomini di Guardiola non sembrano al massimo della forma. Le ultime due di Premier League hanno visto il pareggio col Liverpool e il ko per 2-0 col Tottenham di Mourinho. I greci, invece, sono in serie positiva: detto del ko per 3-0 all'andata contro gli inglesi, in campionato hanno inanellato 4 successi di fila, l'ultimo contro il Panathinaikos.

Il Porto, invece, non è ancora tornato in campo in campionato dopo la sosta per le nazionali. Prima aveva vinto col Portimonense ma pure perso col Paços Ferreira, mentre nel fine settimana ha vinto in Coppa contro il modesto Fabril Barreiro. Situazione simile per l'OM, che non è ancora sceso in campo dopo la sosta ma che prima aveva vinto le trasferte con Lorient e Strasburgo.

Classifica

Manchester City 9

Porto 6

Olympiacos 3

Marsiglia 0